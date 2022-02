Romina e Cristel Carrisi grazie all’analisi oggi riescono a parlare di Ylenia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per anni, da sempre,hanno evitato didi, della sorella maggiore scomparsa venti anni fa. Secial percorso di analisi,alla terapia. Lo confidano aè un altro giorno dopo avere sorpreso tutti per il modo con cuia parlarne. Serena Bortone ha ospite in collegamento, è, mentreè tra gli affetti stabili del programma ed è a lei che prima della puntata ha chiesto il permesso di poterdi. Questa voltaha acconsentito con il sorriso, niente più lacrime ...

Per anni, da sempre, Romina Carrisi e Cristel Carrisi hanno evitato di parlare di Ylenia, della sorella maggiore scomparsa venti anni fa. Se oggi ci riescono è grazie al percorso di analisi, grazie ...
Cristèl Carrisi e la sorella Romina si commuovo a "Oggi è un altro giorno". Cristèl si è collegata con il programma condotto da Serena Bortone su RaiUno ...