Roma, nuovi problemi tecnici per Atac: ferme le metro B e B1 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – nuovi problemi tecnici per Atac, che si è vista costretta ad interrompere il servizio sull’intera tratta della metro B e della B1. E’ successo oggi, mercoledì 23 febbraio, intorno alle 12.20. La causa, spiegano, è una “mancanza di tensione”: #info #Atac – metro B: circolazione interrotta su intera linea (mancanza tensione). Seguono aggiornamenti #Roma — infoAtac +?= (@InfoAtac) February 23, 2022 Al momento non è dato sapere se saranno attivate le navette sostitutive per i migliaia di pendolari lasciati “a piedi” dall’ennesimo disservizio dell’azienda capitolina. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022)per, che si è vista costretta ad interrompere il servizio sull’intera tratta dellaB e della B1. E’ successo oggi, mercoledì 23 febbraio, intorno alle 12.20. La causa, spiegano, è una “mancanza di tensione”: #info #B: circolazione interrotta su intera linea (mancanza tensione). Seguono aggiornamenti #— info+?= (@Info) February 23, 2022 Al momento non è dato sapere se saranno attivate le navette sostitutive per i migliaia di pendolari lasciati “a piedi” dall’ennesimo disservizio dell’azienda capitolina. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà ...

