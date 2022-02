Ric Flair | “La ROH mi aveva chiesto di parlare male della WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ricè una leggenda vivente, avendo vinto il titolo massimo di ogni federazione in cui ha combattuto, per un totale di 16 volte: il suo è un record pareggiato solamene da John Cena. Recentementeha attraversato un periodo difficile a causa del documentario che ha suscitato grandi polemiche sulla sua figura, dove una hostess del famoso “Plane Ride From Hell” lo ha accusato di molestie sessuali. Nonostante questo, il Naitch resta una figura di spicco del wrestling ed ha recentemente parlato di un episodio capitatogli con la Ring Of Honor. Rispetto per la WWE Durante il suo podcast, Wooooooooo Nation Uncensored,ha dichiarato:“Una volta Bischoff mi chiese didi Vince McMahon e io mi rifiutai categoricamente. La stessa cosa è successa con la Ring Of Honor. ...