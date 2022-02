Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pnrr, Franco “Dall’Ue 24 miliardi nelle prossime settimane” - - mg_sassi : RT @roberto_pella: Ora in Audizione con il Ministro Franco sullo stato di attuazione del #PNRR ??obiettivi finora tutti raggiunti ????procedur… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pnrr, Franco “Dall’Ue 24 miliardi nelle prossime settimane” -… - ZerounoTv : Pnrr, Franco “Dall’Ue 24 miliardi nelle prossime settimane” - menomm : RT @Montecitorio: Stato di attuazione del #Pnrr, presso le Commissioni riunite #Bilancio, #Finanze e #PoliticheUe di Camera e #Senato audiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Franco

TGCOM

... Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato, sullo stato di attuazione del. Il question time alla Camera Poche ore primaè intervenuto in aula alla Camera, in occasione di un question time."Avevamo posto per tempo, sin dal marzo 2021, il problema della governance delvisto che, soprattutto nel Mezzogiorno, le amministrazioni territoriali apparivano inadeguate, .... "La ...ROMA (ITALPRESS) - "Siamo passati dalla fase di avvio del piano alla fase di attuazione. I risultati previsti per il 2021 sono stati raggiunti e abbiamo in ...Draghi: "Il mio augurio è che Firenze continui a rinnovarsi e risplendere, come ha fatto per secoli". Anche con il contributo del Pnrr: ossia 400 milioni di euro per completare il sistema tramviario.