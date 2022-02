Non solo Kiev: Minsk non è più sovrana, occhi sul Baltico Così Putin vuole ricostruire una nuova URSS. La mappa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lukashenko cede la sovranità bielorussa per restare in sella, un piano per unire Minsk a Kaliningrad minaccia il Baltico. La visione sovietica del Cremlino va oltre l'Ucraina. mappa Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lukashenko cede la sovranità bielorussa per restare in sella, un piano per unirea Kaliningrad minaccia il. La visione sovietica del Cremlino va oltre l'Ucraina.Segui su affaritaliani.it

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - lucasofri : La vera disgrazia sono le nostre teste binarie, di umani: capiamo solo maschi e femmine, capiamo solo buoni e catti… - GuidoDeMartini : ???? PUÒ UN UOMO LIBERO, DA SOLO, SPAVENTARE IL MONDO? ???? se si chiama #Djokovic, è il N1 del tennis e ha liberamente… - fdiflavia : comunque se il capo della sicurezza russo non riesce a rispondere a Putin e balbetta alle domande che gli fa per es… - GIUSEPPERANDO7 : RT @VeronicaChiara5: Da #Mosca hanno tenuto a ricordare a #DiMaio che la diplomazia 'è stata inventata solo per risolvere situazioni di con… -