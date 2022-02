Napoli | Olivera e Januzaj per primi E serve un difensore centrale

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non è facile guardare così lontano, quando la squadra è nella fase cruciale della stagione. Ilaffronterà in meno di due settimane Lazio, Barcellona e Milan, tre partite che definiranno in modo ...

Introiti che permetteranno aldi avere margini di investimento superiori a quelli della scorsa estate., tutti d'accordo ? I primi fondi saranno destinati all'acquisto di MatiasIlnel ruolo di terzino sinistro per la prossima stagione ha bloccato Mathias. Giuntoli voleva portarlo algià a gennaio, ma poi il Getafe non ha dato il via libera per la ...Il Napoli, nonostante l'impegno imminente contro il Barcellona in Europa League, ha già iniziato a lavorare per il prossimo mercato estivo ed i primi fondi saranno destinati all’acquisto di Matias Oli ...Il Napoli comincia già a lavorare per il prossimo mercato estivo. I primi fondi saranno destinati all’acquisto di Matias Olivera ...