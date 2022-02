Maria De Filippi getta nel caos i suoi allievi: il malcontento è inarrestabile (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bocciata l’ultima inaccettabile mossa della conduttrice Maria De Filippi e degli autori nei confronti degli allievi di Amici: la situazione La conduttrice Maria De Filippi (screenshot Witty)In queste ore è andato in onda l’ennesimo infuocato daytime del talent show Amici21. In casetta il clima è ormai tesissimo a causa della fase finale che si avvicina di settimana in settimana. Il via è previsto per il prossimo 19 marzo e nella scuola più famosa d’Italia sono cominciate anche le prime assegnazione. Nel corso degli ultimi due speciali della domenica andati in onda sono state assegnate le prime cinque maglie. Tre sono state assegnate ai ballerini Carola, Michele e Dario mentre due ai cantanti Alex e Sissi. In queste ore anche alla classe è stato scelto di esporsi: una richiesta che ha scatenato i ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bocciata l’ultima inaccettabile mossa della conduttriceDee degli autori nei confronti deglidi Amici: la situazione La conduttriceDe(screenshot Witty)In queste ore è andato in onda l’ennesimo infuocato daytime del talent show Amici21. In casetta il clima è ormai tesissimo a causa della fase finale che si avvicina di settimana in settimana. Il via è previsto per il prossimo 19 marzo e nella scuola più famosa d’Italia sono cominciate anche le prime assegnazione. Nel corso degli ultimi due speciali della domenica andati in onda sono state assegnate le prime cinque maglie. Tre sono state assegnate ai ballerini Carola, Michele e Dario mentre due ai cantanti Alex e Sissi. In queste ore anche alla classe è stato scelto di esporsi: una richiesta che ha scatenato i ...

