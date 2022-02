Kokorin Fiorentina, il d.g. dell’Ufa: «Scenario irrealistico, ma…» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il d.g. dell’Ufa Gazizov ha parlato dell’ipotesi di mettere sotto contratto Kokorin, in rotta con la Fiorentina Shamil Gazizov, direttore generale dell’Ufa, in una intervista riportata da Sports.ru ha parlato della possibilità di mettere sotto contratto Kokorin in rotta con la Fiorentina. LE PAROLE – «Ad ora non è uno Scenario realistico che possa venire da noi. Tuttavia, se dovesse rescindere con la Fiorentina, dico che mi piacerebbe davvero poterlo vedere con la nostra maglia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il d.g.Gazizov ha parlato dell’ipotesi di mettere sotto contratto, in rotta con laShamil Gazizov, direttore generale, in una intervista riportata da Sports.ru ha parlato della possibilità di mettere sotto contrattoin rotta con la. LE PAROLE – «Ad ora non è unorealistico che possa venire da noi. Tuttavia, se dovesse rescindere con la, dico che mi piacerebbe davvero poterlo vedere con la nostra maglia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

