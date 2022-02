Gino Paoli su Ornella Vanoni: “Su certe cose deve tacere” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Diventa perentorio, il tono con cui arriva la confessione di Gino Paoli su Ornella Vanoni. I due si sono amati, si sa, e recentemente proprio la cantautrice milanese si è lasciata andare in una serie di dichiarazioni sul collega ed ex compagno. Ascoltata da Aldo Cazzullo per il Corriere Della Sera nell’agosto 2021, la Vanoni aveva raccontato che al loro primo incontro chiese a Gino Paoli: “Dicono che sei fro**o, è vero?”. Un siparietto goliardico, se vogliamo, dopo il quale i due artisti si baciarono per la prima volta. Non solo. Come ricorda il giornalista che nelle ultime ore ha intervistato Gino Paoli, la collega ed ex amante ha descritto il cantautore genovese come “poco ironico”, stessa parola usata per descrivere Giorgio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Diventa perentorio, il tono con cui arriva la confessione disu. I due si sono amati, si sa, e recentemente proprio la cantautrice milanese si è lasciata andare in una serie di dichiarazioni sul collega ed ex compagno. Ascoltata da Aldo Cazzullo per il Corriere Della Sera nell’agosto 2021, laaveva raccontato che al loro primo incontro chiese a: “Dicono che sei fro**o, è vero?”. Un siparietto goliardico, se vogliamo, dopo il quale i due artisti si baciarono per la prima volta. Non solo. Come ricorda il giornalista che nelle ultime ore ha intervistato, la collega ed ex amante ha descritto il cantautore genovese come “poco ironico”, stessa parola usata per descrivere Giorgio ...

