Francesco Totti e la felpa con il suo codice fiscale | ecco perché se ne parla tanto e dove trovarla Anche Tommaso Zorzi e Zoe Cristofoli ne hanno una

Nella serata di ieri 22 febbraio, Francesco Totti ha smentito con un video le voci sulla presunta ed imminente separazione con Ilary Blasi. In molti hanno notato un fatto: l'ex capitano giallorosso, sotto al giubbotto, indossava una felpa color grigio con stampato il proprio codice fiscale. "Ma perché Totti ha una felpa con su scritto il codice fiscale?", si è domandato qualcuno sui social. Qualcun altro ha sottolineato invece che l'appello al rispetto della privacy propria e dei figli 'cozzerebbe' con l'esibizione di un dato personale. Un paragone forse azzardato, dal momento che il CF può essere calcolato online da chiunque in pochi semplici passaggi.

