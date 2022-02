Criscito al Toronto | affare in chiusura | il capitano del Genoa può partire già a marzo

Advertising

DiMarzio : #Criscito molto vicino a lasciare il #Genoa: si trasferirà a stagione in corso al #Toronto - pianetagenoa : Sky Sport: Criscito subito a Toronto - - MicheleTossani : RT @DiMarzio: #Criscito molto vicino a lasciare il #Genoa: si trasferirà a stagione in corso al #Toronto - giraparole : I tifosi cantano tutta la partita e oltre, @mimmo_criscito4 lascia la nave prima del momento più buio, ormai proba… - NMercato24 : Criscito al Toronto è fatta: lascia il Genoa già da marzo. #Calciomercato #23febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Criscito Toronto

Sullo sfondo ci sono i canadesi delche sono in attesa di accogliere Insigne per la prossima stagione (e potrebbero fare anche un tentativo per Destro e), il Napoli e l'Atalanta , ...Commenta per primo Il passaggio di Lorenzo Insigne aè già entrato nella classifica dei colpi di mercato più clamorosi degli ultimi anni e, ...viene seguita la situazione di Domenico, ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Il capitano del Genoa lascerà immediatamente la Serie A per volare in MLS. Dopo Lorenzo Insigne, un altro capitano di Serie A è pronto a sbarcare a Toronto: secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, infatti ...