Covid | Piovella Soi | ' cerotti nasali per non appannare occhiali con mascherina'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Le mascherine sono diventate parte della nostra quotidianità, non causano alcun danno a chi porta gli, ma possono creare un fastidioso appannamento delle lenti, limitando di fatto la vista e rendendo spiacevole l'utilizzo di entrambe le cose. La protezione naso-bocca se indossata male provoca un flusso di aria che risale verso l'occhio, aumentando la secchezza e le infezioni. Per evitare questo disagio, Matteo, presidente della Società oftalmologica italiana (Soi), fornisce alcuni consigli: "Si possono utilizzare mascherine con delle spugnette in modo che facciano un po' di attrito. In alternativa, si può usare un particolare tipo di cerotto nasale che non sia lesivo per la pelle, a causa della colla, per evitare che il vapore salga e appanni gli”. E' stato provato che le ...