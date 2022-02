"Collaborazione fra atenei è estremamente importante" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - "La cooperazione tra l'università italiana e quella bosniaca è estremamente importante così come la Collaborazione multiculturale e la condivisione delle esperienze degli studenti. Il mio ringraziamento più grande va al professore Messina per averci accolto qui oggi e per averci offerto un'importante opportunità di Collaborazione con una visione e uno sguardo verso il futuro. Speriamo possa continuare per tanti anni a venire". Lo ha detto all'Adnkronos la ministra per l'Università e Ricerca bosniaca Biljana Begovic a margine dell'inaugurazione, a Palermo, dell'anno accademico 2021-2022 dell'Università internazionale di Gorazde (Bosnia). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - "La cooperazione tra l'università italiana e quella bosniaca ècosì come lamulticulturale e la condivisione delle esperienze degli studenti. Il mio ringraziamento più grande va al professore Messina per averci accolto qui oggi e per averci offerto un'opportunità dicon una visione e uno sguardo verso il futuro. Speriamo possa continuare per tanti anni a venire". Lo ha detto all'Adnkronos la ministra per l'Università e Ricerca bosniaca Biljana Begovic a margine dell'inaugurazione, a Palermo, dell'anno accademico 2021-2022 dell'Università internazionale di Gorazde (Bosnia).

