Cna | “Molto positivo l’allentamento delle restrizioni sul turismo extra-Ue”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA – “Cnae Commercio esprime il suo vivo apprezzamento per l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che permette anche a chi arriva dai Paesi-europei di entrare in Italia alle stesse condizioni dei cittadini comunitari. Vale a dire che basteranno le stesse condizioni del Green Pass ‘base’: certificato di avvenuta vaccinazione o di guarigione o ancora test negativo, senza necessità di quarantena.dei vincoli rappresenta un’ottima notizia per il nostro settore che attende le vacanze pasquali come la prima boccata d’aria dell’anno e spera che possano costituire un viatico per il ritorno alla normalità di un comparto devastato dalla crisi”. Lo dichiara in una nota il presidente di Cnae Commercio, Marco Misischia. L'articolo L'Opinionista.

