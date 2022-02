Capello | ' Scudetto bello e combattuto Inter e Napoli in pole | poi il Milan Mou e Sarri? Giudichiamoli tra un anno'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per ricordare Luca Attanasio, Ambasciatore italiano in Congo, scomparso tragicamente esattamente unfa, nell'oratorio San Giorgio di Limbiate si è svolto un triangolare di calcio a 7 tra la ...

Ultime Notizie dalla rete : Capello Scudetto

, sarà unocombattuto? 'Sicuramente, che sarà giocato nell'incertezza sino alla fine'. L'Inter sembrava poterlo vincere ancora con facilità. Vero? 'Ma sta andando ancora bene all'...Non vedo i rossoneri abbastanza determinati per vincere" L'ex allenatore di Milan, Juventus e Real Madrid Fabioha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in occasione di un torneo triangolare ...Il Corriere della Sera oggi in edicola analizza la lotta scudetto: "Nessuno sembra voler scappare. Una specie di surplace, che ricorda gli anni d’oro del ciclismo su pista. In questo inizio del 2022 ...Per ricordare Luca Attanasio, Ambasciatore italiano in Congo, scomparso tragicamente esattamente un anno fa, nell’oratorio San Giorgio di Limbiate si è svolto un triangolare di calcio ...