Calciomercato Inter | la contropartita per sbloccare l’affare Scamacca

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 febbraio 2022), un giocatore potrebbe essere la chiave percon il Sassuolo per. E su Frattesi… Gianlucae Davide Frattesi sono due tra i nomi segnati da Ausilio e Marotta per il mercato estivo dell’. Come riporta Tuttosport, la chiave per poterquesto doppio affare potrebbe essere Pinamonti, quest’anno in prestito all’Empoli e autore di una stagione decisamente positiva. L’attaccante della Val di Non, infatti, aiuterebbe a far scendere la richiesta cash di Carnevali. L'articolo proviene da Calcio News 24.