Borsa:Europa non teme le sanzioni alla Russia, gas in rialzo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le Borse non temono le sanzioni che saranno applicate alla Russia per la crisi con l'Ucraina. In vista dell'avvio di Wall Street, dove i future sono sono in rialzo, i principali listini del Vecchio ...

