Blanco e la fidanzata Giulia | stanno ancora insieme? Interviene il suocero

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In una recente intervista radiofonica,ha messo in allarme i fan in merito alla sua storia con laLisioli: i due? Dopo le voci di una presunta crisi pare proprio che la coppia siaunita ed ora ad intervenire è stato anche ildel cantante.ed... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ed il rapporto con laGiulia: parla il suocero Dopo la vittoria dell'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Mahmood ,aveva parlato di alti e bassi rispetto alla storia con ...innamorato dellaGiulia Sempre nel corso dell'intervista rilasciata a Vanity Fair ecco cheha anche parlato della sua vita privata raccontando quanto fatto per arrivare ad ...Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli sono innamoratissimi. Lui stesso, appena dopo il trionfo a Sanremo in coppia con Mahmood, è corso in platea per abbracciare mamma e papà, e baciare lei. Ma ora, ...Ecco cosa dichiara su Vanity Fair, Blanco sulla fidanzata: “Giulia, una persona a cui tengo tanto”. Con le sue parole, sembra scacciare via i segnali di crisi rilevati ultimamente. (Gossip e TV) ...