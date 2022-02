Basket, Eurolega 2021-2022: Milano in cerca di vendetta contro l’Olympiacos (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo due settimane di stop, torna finalmente l’Eurolega 2021-2022. Scenderà in campo domani sera l’AX Armani Exchange Milano, che sfiderà in trasferta l’Olympiacos (palla a due alle ore 20:45) nella gara valevole per la 27ma giornata. La squadra di Ettore Messina arriva a questo appuntamento dopo il trionfo in Coppa Italia (sconfitta Tortona in finale per 78-61), l’ottavo nella storia dell’Olimpia. Se vogliamo invece guardare le ultime partite europee, i meneghini hanno vinto le ultime due sfide contro il Baskonia (tra le mura amiche per 89-78) e il Zalgiris (lontano dal Mediolanum Forum per 74-70). Momento praticamente identico anche per i greci, che hanno appena alzato la Coppa Nazionale (sconfitto in finale il Panathinaikos per 73-81) e in Eurolega sono reduci dai ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo due settimane di stop, torna finalmente l’. Scenderà in campo domani sera l’AX Armani Exchange, che sfiderà in trasferta(palla a due alle ore 20:45) nella gara valevole per la 27ma giornata. La squadra di Ettore Messina arriva a questo appuntamento dopo il trionfo in Coppa Italia (sconfitta Tortona in finale per 78-61), l’ottavo nella storia dell’Olimpia. Se vogliamo invece guardare le ultime partite europee, i meneghini hanno vinto le ultime due sfideil Baskonia (tra le mura amiche per 89-78) e il Zalgiris (lontano dal Mediolanum Forum per 74-70). Momento praticamente identico anche per i greci, che hanno appena alzato la Coppa Nazionale (sconfitto in finale il Panathinaikos per 73-81) e insono reduci dai ...

