Auriemma – Spalletti non è pazzo | ecco perché ha rinunciato a Fabian e Osimhen

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Cagliari-Napoli è terminata con un pareggio che ha portato anche tante critiche per Luciano. Il tecnico del Napoli, che aveva già tante assenze: Anguissa, Lobotka, Lozano, Politano e Insigne, hapure aRuiz e, entrati solo nel secondo tempo. Con l’ingresso dei due calciatori il Napoli ha cominciato a prendere campo e conha segnato il gol del pareggio. Da qui sono partite le feroci critiche a, reo di aver lasciato in panchina due giocatori di quel calibro.non hanno giocatoRuiz A fare chiarezza sulle motivazioni dell’assenza diRuiz, ci pensa Tuttosport che scrive: “Il centrocampista spagnolo era sotto ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaeleè intervenuto Andrea Di Caro , giornalista: 'Big in difficoltà? Casuale che si siano ...è stato in grado di ...Il giornalista di Tuttosport, Raffaele, è intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia dopo il match di Europa League del Camp Nou.su Barcellona - Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ..."Lo stesso Spalletti ha detto che è stata persa un’occasione e diciamo che qualcosa di suo in questa partita il tecnico del Napoli ce l’ha messa”.Ospite fisso di Tiki Taka - La repubblica del pallone, Raffaele Auriemma si è mostrato deluso per la partita "Sono rimasto però molto sorpreso dallo schieramento conservativo di Spalletti stasera.