5 cose da fare sulla neve oltre lo sci e fuori orario (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La montagna d'inverno non è solo sci e sciare. Si può stare sulla neve a ogni ora del giorno, perché la passione non ha orari né tabelle di marcia. Svincolarsi dall'idea che in inverno una giornata in montagna duri “soltanto” quell'arco di tempo canonico compreso tra le 8 di mattina e le 5 di pomeriggio, può regalare nuove e inaspettate esperienze. Oggi più che mai, le località montane ampliano la loro offerta permettendo di vivere cose nuove, come osservare e godersi le prime luci dell'alba, ciaspolare sotto la luna piena e ancora, risalire con le pelli sotto gli sci al tramonto lungo la pista illuminata più lunga d'Europa prima di godersi una discesa sotto le stelle. Trentino Sunrise Avete mai visto le luci dell'alba in cima alla montagna? Questa la proposta del programma Trentino Ski Sunrise che si presenta con numerosi ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La montagna d'inverno non è solo sci e sciare. Si può starea ogni ora del giorno, perché la passione non ha orari né tabelle di marcia. Svincolarsi dall'idea che in inverno una giornata in montagna duri “soltanto” quell'arco di tempo canonico compreso tra le 8 di mattina e le 5 di pomeriggio, può regalare nuove e inaspettate esperienze. Oggi più che mai, le località montane ampliano la loro offerta permettendo di viverenuove, come osservare e godersi le prime luci dell'alba, ciaspolare sotto la luna piena e ancora, risalire con le pelli sotto gli sci al tramonto lungo la pista illuminata più lunga d'Europa prima di godersi una discesa sotto le stelle. Trentino Sunrise Avete mai visto le luci dell'alba in cima alla montagna? Questa la proposta del programma Trentino Ski Sunrise che si presenta con numerosi ...

