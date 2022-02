Zanzare | Attenzione gli piace il rosso (Di martedì 22 febbraio 2022) Le Zanzare cercano specifiche qualità per scegliere la propria vittima, tra queste il colore sembrerebbe essere fattore d’attrazione Zanzare fastidiose, Attenzione: a loro piace il rosso – curiosauro.itLe Zanzare intercettano le proprie vittime attraverso una serie di aspetti sensoriali. Non scelgono a caso i propri “pasti umani”. Alcuni studi hanno dimostrato come il gruppi sanguigno influenzi la scelta della vittima da parte delle Zanzare che si nutrono di sangue (sono gli esemplari femmina). Infatti esse sono attratte maggiormente da coloro che appartengono al gruppo sanguigno 0. Inoltre prediligono i soggetti che emettono maggiore quantità di CO2 come gli sportivi e le persone obese. Oltre all’anidride carbonica, le Zanzare sono attratte dall’odore ... Leggi su curiosauro (Di martedì 22 febbraio 2022) Lecercano specifiche qualità per scegliere la propria vittima, tra queste il colore sembrerebbe essere fattore d’attrazionefastidiose,: a loroil– curiosauro.itLeintercettano le proprie vittime attraverso una serie di aspetti sensoriali. Non scelgono a caso i propri “pasti umani”. Alcuni studi hanno dimostrato come il gruppi sanguigno influenzi la scelta della vittima da parte delleche si nutrono di sangue (sono gli esemplari femmina). Infatti esse sono attratte maggiormente da coloro che appartengono al gruppo sanguigno 0. Inoltre prediligono i soggetti che emettono maggiore quantità di CO2 come gli sportivi e le persone obese. Oltre all’anidride carbonica, lesono attratte dall’odore ...

