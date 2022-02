Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 18:45 (Di martedì 22 febbraio 2022) Viabilità DEL 22FEBBRAIO 2022 ORE 18.35 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRESTARE ATTENZIONE SU TUTTA LA Regione PER ALLERTA METEO VENTI DA FORTI A BURRASCA, PERTANTO SI RACCOMANDA PRUDENZA ALLA GUIDA A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA FLAMINIA, PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO, ALTRE CODE POI TRA TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E RACCORDO VERSO FUORI Roma TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CAPITALE, MAGGIORI DISAGI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO, CODE A TRATTI SULLA NOMENTANA DA SANBASILIO A MENTANA, SULLA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022)DEL 22FEBBRAIOORE 18.35 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRESTARE ATTENZIONE SU TUTTA LAPER ALLERTA METEO VENTI DA FORTI A BURRASCA, PERTANTO SI RACCOMANDA PRUDENZA ALLA GUIDA ASUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA FLAMINIA, PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24TERAMO, ALTRE CODE POI TRA TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E RACCORDO VERSO FUORITRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CAPITALE, MAGGIORI DISAGI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO, CODE A TRATTI SULLA NOMENTANA DA SANBASILIO A MENTANA, SULLA ...

er_GRA : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato Raccordo Anulare (Laurentina-Appia)
romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Gregorio VII (Micara-Villa Carpegna)
romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Casal de' Pazzi-Gra (Vigne Nuove-Tiburtina Valeria)
romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Prenestina (Labicano-Telese)
romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso Tangenziale Est (corso di Francia-Campi Sportivi)

