Venezia, Lezzerini: Operazione al ginocchio perfettamente riuscita (Di martedì 22 febbraio 2022) Riuscito l'intervento al ginocchio del portiere del Venezia, Luca Lezzerini. A comunicarlo la società arancioneroverde attraverso un comunicato sul sito: "L'Operazione di Lezzerini, eseguita oggi in mattinata, ha visto la ricostruzione della continuità del tendine del retto femorale destro. Il tutto eseguito dal dott. Lasse Lempainen presso il Mehilaeinen Neo Hospital in Finlandia, è perfettamente riuscito e l'atleta inizierà il percorso riabilitativo secondo protocollo". SportFace.

