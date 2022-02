Tor Bella Monaca, lite per un ragazzo: 15enne accoltella 17enne (Di martedì 22 febbraio 2022) Un ragazzo conteso e un pomeriggio di fuoco. Così a Tor Bella Monaca, nella periferia di Roma, una giovane ragazza di 15 anni ha accoltellato una 17enne. Tutto per un ragazzo, è questa la prima ricostruzione. L’accoltellamento è avvenuto davanti all’oratorio della chiesa Santa Madre del Redentore di via Duilio Cambellotti. Uno, due, più fendenti. Tutti con un coltello da cucina. Così la giovanissima si è scagliata contro la ragazza di poco più grande. La 15enne è stata portata subito in questura e ora dovrà rispondere dell’accusa di lesioni aggravate, la ragazza ferita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Tor Vergata. Secondo quanto si apprende le sue condizioni non sono gravi. I fendenti l’hanno colpita alla mano e alla schiena. Ma non ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) Unconteso e un pomeriggio di fuoco. Così a Tor, nella periferia di Roma, una giovane ragazza di 15 anni hato una. Tutto per un, è questa la prima ricostruzione. L’mento è avvenuto davanti all’oratorio della chiesa Santa Madre del Redentore di via Duilio Cambellotti. Uno, due, più fendenti. Tutti con un coltello da cucina. Così la giovanissima si è scagliata contro la ragazza di poco più grande. Laè stata portata subito in questura e ora dovrà rispondere dell’accusa di lesioni aggravate, la ragazza ferita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Tor Vergata. Secondo quanto si apprende le sue condizioni non sono gravi. I fendenti l’hanno colpita alla mano e alla schiena. Ma non ...

