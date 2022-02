“Ti do una sberla adesso”. GF Vip, tensione altissima: Alfonso Signorini costretto ad intervenire (Di martedì 22 febbraio 2022) Altro che una simpatica nonnina, Katia Ricciarelli si dimostra, giorno dopo giorno, una delle più tenaci concorrenti del GF Vip. Che poi venga criticata per il suo punto di vista a volte un po’ troppo retrogrado, quello è un altro aspetto. Nella puntata in diretta del 21 febbraio, si è parlato molto (forse troppo) del bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge. Un fatto che ha destabilizzato molto la cantante lirica. Ma non è stato soltanto questo il pretesto per discutere con Alex Belli. I due si sono confrontati perché Katia non ha per nulla gradito il comportamento di Alex negli ultimi mesi e si è inalberata ancor di più dopo le vicende di sabato notte. Come ricorderete, lei era in sauna con Alex quando c’è stato il bacio saffico tra Delia Duran e Soleil Sorge. Così, l’ex di Pippo Baudo ha pensato bene di non prendersela con le dirette interessate (anche perché diciamocelo, quale ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Altro che una simpatica nonnina, Katia Ricciarelli si dimostra, giorno dopo giorno, una delle più tenaci concorrenti del GF Vip. Che poi venga criticata per il suo punto di vista a volte un po’ troppo retrogrado, quello è un altro aspetto. Nella puntata in diretta del 21 febbraio, si è parlato molto (forse troppo) del bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge. Un fatto che ha destabilizzato molto la cantante lirica. Ma non è stato soltanto questo il pretesto per discutere con Alex Belli. I due si sono confrontati perché Katia non ha per nulla gradito il comportamento di Alex negli ultimi mesi e si è inalberata ancor di più dopo le vicende di sabato notte. Come ricorderete, lei era in sauna con Alex quando c’è stato il bacio saffico tra Delia Duran e Soleil Sorge. Così, l’ex di Pippo Baudo ha pensato bene di non prendersela con le dirette interessate (anche perché diciamocelo, quale ...

