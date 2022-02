Statte, 19enne di Taranto morto durante la partita di calcetto Giuseppe Gallina, decesso per malore in campo. Aperta un'inchiesta (Di martedì 22 febbraio 2022) Aperta un’inchiesta. —– (RPT) campo di calcetto della parrocchia San Girolamo, a Statte. durante la partita, stasera, un ragazzo di 19 anni ha accusato un malore fatale. Tempestivi ma vani i soccorsi. Giuseppe Gallina, che risiedeva nel quartiere Paolo VI di Taranto, è morto. Sul posto il medico legale ed i carabinieri. L'articolo Statte, 19enne di Taranto morto durante la partita di calcetto <small class="subtitle">Giuseppe Gallina, decesso per ... Leggi su noinotizie (Di martedì 22 febbraio 2022)un’. —– (RPT)didella parrocchia San Girolamo, ala, stasera, un ragazzo di 19 anni ha accusato unfatale. Tempestivi ma vani i soccorsi., che risiedeva nel quartiere Paolo VI di, è. Sul posto il medico legale ed i carabinieri. L'articolodiladi per ...

