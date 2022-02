Serie C 2021/2022: basta l’1-0 al Bari per abbattere il Picerno (Di martedì 22 febbraio 2022) Match interessante anche se non troppo emozionante quello tra Bari e Picerno che si chiude con una vittoria casalinga per 1-0 .Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale. Bari che, grazie a questa vittoria, continua a mantenere il primo posto solitario. A +6 dal Catanzaro. Picerno che scende in decima posizione. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che non parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Il Bari ha il pallino del gioco, ma il Picerno si chiude con attenzione. Nulla di concreto o interessante però nei primi 45 minuti. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del Bari, che trova subito, al 46?, il gol del vantaggio con Antenucci, ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Match interessante anche se non troppo emozionante quello trache si chiude con una vittoria casalinga per 1-0 .Un solo gol e non troppe emozioni, in quello che però è comunque un match fondamentale.che, grazie a questa vittoria, continua a mantenere il primo posto solitario. A +6 dal Catanzaro.che scende in decima posizione. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che non parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. Ilha il pallino del gioco, ma ilsi chiude con attenzione. Nulla di concreto o interessante però nei primi 45 minuti. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del, che trova subito, al 46?, il gol del vantaggio con Antenucci, ...

Serie C 2021/2022: basta l'1-0 al Bari per abbattere il Picerno Match interessante anche se non troppo emozionante quello tra Bari e Picerno che si chiude con una vittoria casalinga per 1-0 .

