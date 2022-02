Serie A 2022/2023, ecco le date: si comincia prima di Ferragosto (Di martedì 22 febbraio 2022) Il campionato di Serie A 2021/2022 è nel frangente clou del suo svolgimento, con la lotta per lo Scudetto infuocata e diverse squadre in contesa per la zona Europa. Se la stagione in corso di massima Serie calcistica italiana sta volendo al termine, l’annata 2022/2023 allora è alle porte; vi sono difatti le prime indicazioni concrete sulle date di disputa della nuova Serie A, in considerazione anche dei Mondiali in Qatar. Si partirà nel weekend tra il 13 e il 14 agosto 2022, con il termine fissato al 4 giugno 2023. Il Consiglio della Lega, riunitosi durante la giornata di lunedì 21 febbraio, ha determinato lo stop del campionato dopo il fine settimana con culmine il 13 novembre; decisione ovviamente necessaria in vista della Coppa ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Il campionato diA 2021/è nel frangente clou del suo svolgimento, con la lotta per lo Scudetto infuocata e diverse squadre in contesa per la zona Europa. Se la stagione in corso di massimacalcistica italiana sta volendo al termine, l’annataallora è alle porte; vi sono difatti le prime indicazioni concrete sulledi disputa della nuovaA, in considerazione anche dei Mondiali in Qatar. Si partirà nel weekend tra il 13 e il 14 agosto, con il termine fissato al 4 giugno. Il Consiglio della Lega, riunitosi durante la giornata di lunedì 21 febbraio, ha determinato lo stop del campionato dopo il fine settimana con culmine il 13 novembre; decisione ovviamente necessaria in vista della Coppa ...

