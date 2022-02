Scienza, arrivano i batteri ingegnerizzati per digerire la CO2 (Di martedì 22 febbraio 2022) Utilizzare un gruppo di batteri per convertire l’anidride carbonica (CO2) in acetone e isopropanolo (IPA), un alcol in grado di sciogliere molti olii. Questo l’obiettivo che ha guidato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Biotechnology, condotto dagli scienziati della Northwestern University e da LanzaTech, un’azienda leader nella tecnologia di fermentazione del gas. I batteri, spiegano gli autori, sono noti per svolgere diverse importanti funzioni biochimiche, come la fermentazione, usata nella produzione di yogurt e birra. Il team, guidato da Michael Jewett, Michael Koepke e Ching Leang, ha utilizzato dei batteri ingegnerizzati per abbattere l’anidride carbonica di scarto e produrre sostanze chimiche industriali. Questo nuovo processo di fermentazione del gas rimuove i gas serra dall’atmosfera, e allo stesso ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) Utilizzare un gruppo diper convertire l’anidride carbonica (CO2) in acetone e isopropanolo (IPA), un alcol in grado di sciogliere molti olii. Questo l’obiettivo che ha guidato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Biotechnology, condotto dagli scienziati della Northwestern University e da LanzaTech, un’azienda leader nella tecnologia di fermentazione del gas. I, spiegano gli autori, sono noti per svolgere diverse importanti funzioni biochimiche, come la fermentazione, usata nella produzione di yogurt e birra. Il team, guidato da Michael Jewett, Michael Koepke e Ching Leang, ha utilizzato deiper abbattere l’anidride carbonica di scarto e produrre sostanze chimiche industriali. Questo nuovo processo di fermentazione del gas rimuove i gas serra dall’atmosfera, e allo stesso ...

