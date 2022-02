Roma, El Shaarawy e Mancini recuperano: oggi allenamento in gruppo (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma - Buone notizie per José Mourinho in vista della afida contro lo Spezia. Questa mattina Stephan El Shaarawy e Gianluca Mancini sostenuto l'allenamento insieme alla squadra e saranno quindi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 febbraio 2022)- Buone notizie per José Mourinho in vista della afida contro lo Spezia. Questa mattina Stephan Ele Gianlucasostenuto l'insieme alla squadra e saranno quindi ...

