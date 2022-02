Nei quadri di Vittorio Consonni, dove deflagra la materia (Di martedì 22 febbraio 2022) Fino al 31 marzo, la mostra dell’artista outsider di Petosino, organizzata da Ferretti Casa all’ex Italcementi di via Camozzi a Bergamo. “Per me la pittura all’inizio è stata una terapia, perché avevo vari problemi di salute e dipingere mi aiutava. Oggi la pittura è un modo di vivere, è la mia vita. Quando ho dei problemi nella mia pittura si sente e voglio che si senta” Leggi su ecodibergamo (Di martedì 22 febbraio 2022) Fino al 31 marzo, la mostra dell’artista outsider di Petosino, organizzata da Ferretti Casa all’ex Italcementi di via Camozzi a Bergamo. “Per me la pittura all’inizio è stata una terapia, perché avevo vari problemi di salute e dipingere mi aiutava. Oggi la pittura è un modo di vivere, è la mia vita. Quando ho dei problemi nella mia pittura si sente e voglio che si senta”

Advertising

PAOLAMALACRIDA : RT @MenegazziMarina: @ebreieisraele @Mirkosway74 Klaus Schwab: 'ciò di cui siamo molto orgogliosi, ora, è una giovane generazione come il p… - AlexDanzi : RT @MenegazziMarina: @ebreieisraele @Mirkosway74 Klaus Schwab: 'ciò di cui siamo molto orgogliosi, ora, è una giovane generazione come il p… - miriamartemisya : RT @MenegazziMarina: @ebreieisraele @Mirkosway74 Klaus Schwab: 'ciò di cui siamo molto orgogliosi, ora, è una giovane generazione come il p… - POKI33847251 : RT @FiumiDiCoscienz: @POKI33847251 @CasaLettori @Bruno_Menna @BCiarlo @albertopetro2 La simbologia nei quadri è tutto...porto con me su @Fi… - supermandrake2 : RT @MenegazziMarina: @ebreieisraele @Mirkosway74 Klaus Schwab: 'ciò di cui siamo molto orgogliosi, ora, è una giovane generazione come il p… -