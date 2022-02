Made in Sud, che mazzata: De Martino rifiuta la conduzione. Va a Mediaset (Di martedì 22 febbraio 2022) Una grande mazzata per il noto programma di Rai 2 Made in Sud: De Martino ha rifiutato la conduzione per andare a Mediaset. Made in Sud è il noto programma di Rai 2 che dovrebbe tornare in onda dopo la lunga pausa di un anno. Un grande ritorno molto atteso dagli stessi telespettatori che si aspettavano di rivedere Stefano De Martino alla conduzione del noto programma comico. Abbiamo visto il noto conduttore a Stasera tutto è possibile e ha condotto anche Bar Stella. Made in Sud, il noto programma di Rai 2 (via social)Il noto programma di Rai 2 Made in Sud sta per tornare in onda ma, secondo le ultime indiscrezioni pare che Stefano De Martino abbia detto ... Leggi su vesuvius (Di martedì 22 febbraio 2022) Una grandeper il noto programma di Rai 2in Sud: Dehato laper andare ain Sud è il noto programma di Rai 2 che dovrebbe tornare in onda dopo la lunga pausa di un anno. Un grande ritorno molto atteso dagli stessi telespettatori che si aspettavano di rivedere Stefano Dealladel noto programma comico. Abbiamo visto il noto conduttore a Stasera tutto è possibile e ha condotto anche Bar Stella.in Sud, il noto programma di Rai 2 (via social)Il noto programma di Rai 2in Sud sta per tornare in onda ma, secondo le ultime indiscrezioni pare che Stefano Deabbia detto ...

