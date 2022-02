Lucca Summer Festival 2022, arriva Justin Bieber per il Justice World Tour (Di martedì 22 febbraio 2022) Justin Bieber ha annunciato oggi la sua partecipazione a Lucca Summer Festival dove si esibirà nella suggestiva area di fianco alle Mura storiche Justin Bieber ha annunciato oggi la sua partecipazione a Lucca Summer Festival dove si esibirà nella suggestiva area di fianco alle Mura di Lucca dove in passato hanno suonato The Rolling Stones, Roger Waters, Elton John ed Ennio Morricone. Un grande successo per Lucca Summer Festival che sarà uno dei pochissimi Festival europei ad ospitare la prossima estate Justin Bieber, probabilmente la più grande popstar del pianeta. I concerti estivi ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 22 febbraio 2022)ha annunciato oggi la sua partecipazione adove si esibirà nella suggestiva area di fianco alle Mura storicheha annunciato oggi la sua partecipazione adove si esibirà nella suggestiva area di fianco alle Mura didove in passato hanno suonato The Rolling Stones, Roger Waters, Elton John ed Ennio Morricone. Un grande successo perche sarà uno dei pochissimieuropei ad ospitare la prossima estate, probabilmente la più grande popstar del pianeta. I concerti estivi ...

