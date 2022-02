Le due ex amiche sono ora ai ferri cortissimi

Leggi su iodonna

(Di martedì 22 febbraio 2022) La storia di Anna Sorokin, meglio conosciuta come Anna Delvey, è stata recentemente raccontata nella serie Netflix Inventing Anna: poco più che ventenne, dal 2013 al 2017 Anna è riuscita a truffare l’élite di New York e le banche americane per centinaia di migliaia di dollari spacciandosi per una ricca ereditiera. I protagonisti di “Inventing Anna”, serie Netflix guarda le foto Leggi anche › Anna Delvey e come stregò Manhattan: chi è la finta ereditiera della serie Netflix “Inventing Anna” A ...