La rivoluzione che sta per cambiare la Formula 1

(Di martedì 22 febbraio 2022) La1 è noiosa. Prima che Lewis Hamilton e Max Verstappen decidessero di incendiare le piste di tutto il mondo, e prima che Netflix ne facesse un prodotto di intrattenimento con la serie Drive to survive, noioso era l’aggettivo accostato spesso alla classe regina del motorsport. Il culto della1 era difeso da una nicchia di appassionati pronti anche a negare l’evidenza: guardare le macchine girare in tondo per due ore, senza che succedesse granché, per la maggior parte degli spettatori non era affatto divertente. Il tema della spettacolarità della1 è tornato di moda ciclicamente e la soluzione è sempre sembrata una sola: incrementare il numero dei sorpassi per aumentare la spettacolarità delle gare. Su questo punto sembra che si siano concentrati gli sforzi dei tecnici della Federazione Internazionale ...