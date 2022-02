(Di martedì 22 febbraio 2022) "Sarà pure un farmaco per cavalli, ma lo prende anche lad'Inghilterra". Sono molti i messaggi di questo tenore pubblicati sui social per rilanciare la teoria, ovviamente falsa, secondo cui la, risultata...

Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è positiva al Covid. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha sintomi leggeri. #ANSA - Corriere : ?? ULTIM'ORA - La regina Elisabetta II è positiva al Covid-19 - SkyTG24 : #Covid, la #ReginaElisabetta è positiva al #coronavirus: - PalermoToday : 'La regina Elisabetta si cura con l'ivermectina', ma è falso. Com'è nata la bufala - telodogratis : “La regina Elisabetta si cura con l’ivermectina”, ma è falso. Com’è nata la bufala -

Il primo grande evento è la diretta dell'incoronazione di Re Giorgio VI (il padre della) nel maggio del 1937. Per l'occasione nella zona di Londra vengono venduti 9mila apparecchi ...La consacrazione del nuovo mezzo è legata all'incoronazione dellaII nel 1953. Per salvaguardare la privacy della cerimonia i funzionari di corte impongono una distanza minima di 10 ...Tornata anche la voglia di mascherarsi. Non è passata inosservata una Regina Elisabetta in tutto simile all'originale nel suo abitino color turchese e tanto di cappello. Ad accompagnarla anche le ...Sua nonna festeggia il suo 70esimo compleanno dal 2 al 5 giugno. In tutto il mondo, nessuno regna più a lungo della regina Elisabetta II. Naturalmente, questi festeggiamenti saranno l’evento dell’anno ...