Inter, Dimarco: “I passi falsi possono capitare. Vinciamo lo scudetto? Sì” (Di martedì 22 febbraio 2022) “I passi falsi possono capitare, l’importante è non perdere le certezze. Da oggi a venerdì dobbiamo pensare a portare a casa il risultato in qualsiasi competizione“. Così Federico Dimarco, giocatore dell’Inter, commenta al “web medai day” la sconfitta Interna incassata contro il Sassuolo. “Tutto il sacrificio che ho fatto è stato importante per arrivare qua, ora sono contento” ha spiegato Dimarco, unico componente della rosa di Inzaghi ad essere cresciuto nel vivaio nerazzurro. “Avevo le idee chiare sin dall’estate e quindi non c’era bisogno di convincermi, non avevo dubbi. Il rinnovo è stato una grande emozione” ha poi raccontato il calciatore, che ha rinnovato con l’Inter fino al 2026 ancora prima di Natale. Il 24enne è stato ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) “I, l’importante è non perdere le certezze. Da oggi a venerdì dobbiamo pensare a portare a casa il risultato in qualsiasi competizione“. Così Federico, giocatore dell’, commenta al “web medai day” la sconfittana incassata contro il Sassuolo. “Tutto il sacrificio che ho fatto è stato importante per arrivare qua, ora sono contento” ha spiegato, unico componente della rosa di Inzaghi ad essere cresciuto nel vivaio nerazzurro. “Avevo le idee chiare sin dall’estate e quindi non c’era bisogno di convincermi, non avevo dubbi. Il rinnovo è stato una grande emozione” ha poi raccontato il calciatore, che ha rinnovato con l’fino al 2026 ancora prima di Natale. Il 24enne è stato ...

