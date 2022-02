Il Milan multato per più di 60mila euro per aver rivenduto biglietti scontati a tifosi daspati (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Milan è stato multato per 66mila euro per un giro di biglietti rivenduti scontati agli ultras rossoneri della Curva Sud puniti con Daspo. Lo scrive il Corriere Milano. Implicata l’Associazione italiana Milan club a San Siro. “La sanzione è stata contestata dalla questura di Milano al club rossonero dopo la scoperta di un giro di biglietti a tariffa scontata e riservata all’Associazione italiana Milan club attraverso l’escamotage di un club, il «2° Blu», riuscivano a mettere le mani sui ticket per le partite dati dalla società a prezzo calmierato per gli associati Aimc che invece venivano poi rivenduti con «la cresta» a circa 2 mila ultras, alcuni dei quali già sottoposti a Daspo”. Al ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilè statoper 66milaper un giro dirivendutiagli ultras rossoneri della Curva Sud puniti con Daspo. Lo scrive il Corriereo. Implicata l’Associazione italianaclub a San Siro. “La sanzione è stata contestata dalla questura dio al club rossonero dopo la scoperta di un giro dia tariffa scontata e riservata all’Associazione italianaclub attrso l’escamotage di un club, il «2° Blu», riuscivano a mettere le mani sui ticket per le partite dati dalla società a prezzo calmierato per gli associati Aimc che invece venivano poi rivenduti con «la cresta» a circa 2 mila ultras, alcuni dei quali già sottoposti a Daspo”. Al ...

