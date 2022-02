Fallo di mano di Mario Rui? La moviola di Marelli (Di martedì 22 febbraio 2022) Luca Marelli, ex arbitro italiano ed ora opinionista a Dazn, è nuovamente intervenuto, questa volta via social, sull’episodio del tocco di mano di Mario Rui. Fallo di mano Mario RuiFallo di mano di Mario Rui: Marelli spiega l’accaduto In particolare, attraverso una attenta analisi dell’intera azione di gioco ha interpretato e spiegato la scelta dell’arbitro di non fischiare calcio di rigore. “La premessa è che il fermo immagine spesso restituisce una realtà virtuale su cui si costRuiscono teorie senza costrutto. Questo non è calcio di rigore. Visto il fermo immagine, il rigore pare gigantesco. Ed è effettivamente un tocco di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Luca, ex arbitro italiano ed ora opinionista a Dazn, è nuovamente intervenuto, questa volta via social, sull’episodio del tocco dididididispiega l’accaduto In particolare, attraverso una attenta analisi dell’intera azione di gioco ha interpretato e spiegato la scelta dell’arbitro di non fischiare calcio di rigore. “La premessa è che il fermo immagine spesso restituisce una realtà virtuale su cui si costscono teorie senza costrutto. Questo non è calcio di rigore. Visto il fermo immagine, il rigore pare gigantesco. Ed è effettivamente un tocco di ...

Advertising

Tifosoazzurro82 : RT @Carloalvino: Per qualche illustre professore del piffero non c’era neanche il fallo di mano... ??????? - Bloomfeld81 : RT @internazionaleL: A differenza dei milanisti che con Serra ci hanno ammorbato per un mese non ho ancora parlato del fallo NETTO su Calha… - Ramarro610 : @LucaMarelli72 Se MarioRui non avesse preso la palla con la mano, secondo te l'arbitro fischiava fallo? - PTweet65 : E nelle vs trasmissioni muti vero @Chiariello_CS @italiaregia @ArturoMinervin7 ?? Un fallo di mano così fatto da ch… - walnerone : Se espelli un giocatore per un fallo a pallone in gioco (in mano al portiere è in gioco), devo dare la sanzione tec… -