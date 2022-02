F1, test Barcellona 2022 domani in tv: calendario, orari e diretta (Di martedì 22 febbraio 2022) Il calendario, gli orari e come vedere in diretta i test di Barcellona 2022 di F1. È finita l’attesa: il Circus è pronto a ripartire. Lo farà dal circuito di Barcellona, con una tre giorni di test che potranno dare le prime indicazioni sui nuovi equilibri in pista. Una stagione che sarà piena di cambiamenti, sia tecnici, a partire dal nuovo design delle monoposto, sia di regolamento, con quest’ultimo che deve ancora essere ultimato dopo i fatti di Yas Marina dello scorso campionato. Red Bull e Mercedes partono ovviamente con i favori del pronostico, con la Ferrari che punta a stare tra i protagonisti: ci riuscirà? In Catalogna si girerà tra mercoledì 23 febbraio e venerdì 25, con le sessioni previste tutte dalle ore 9 alle ore 18. I ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Il, glie come vedere indidi F1. È finita l’attesa: il Circus è pronto a ripartire. Lo farà dal circuito di, con una tre giorni diche potranno dare le prime indicazioni sui nuovi equilibri in pista. Una stagione che sarà piena di cambiamenti, sia tecnici, a partire dal nuovo design delle monoposto, sia di regolamento, con quest’ultimo che deve ancora essere ultimato dopo i fatti di Yas Marina dello scorso campionato. Red Bull e Mercedes partono ovviamente con i favori del pronostico, con la Ferrari che punta a stare tra i protagonisti: ci riuscirà? In Catalogna si girerà tra mercoledì 23 febbraio e venerdì 25, con le sessioni previste tutte dalle ore 9 alle ore 18. I ...

