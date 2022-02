Expo 2030: Nobili (Iv), 'con Raggi premiato il merito, una follia' (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Ottime notizie dal Campidoglio. A guidare la commissione su Expo 2030 è stata scelta Virginia Raggi (che neanche può partecipare alle riunioni perché senza green pass). Quando si dice premiare il merito". Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, deputato di Italia viva. "Un plauso ai consiglieri di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, gli unici a non avallare questa follia", conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Ottime notizie dal Campidoglio. A guidare la commissione suè stata scelta Virginia(che neanche può partecipare alle riunioni perché senza green pass). Quando si dice premiare il". Lo scrive su Facebook Luciano, deputato di Italia viva. "Un plauso ai consiglieri di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, gli unici a non avallare questa", conclude.

Advertising

repubblica : Expo 2030, Virginia Raggi eletta presidente della commissione speciale. Il Codacons: 'Faremo ricorso al Tar' - ilfoglio_it : Raggi lascia perdere per un attimo il suo 'ruolo' da paladina no vax per occuparsi di Expo. A Roma la maggioranza d… - margal63 : RT @mariamacina: Virginia #Raggi ce l'ha fatta:è stata eletta Presidente della Commissione Speciale per Expo 2030 con 11 voti su 13.Bravo… - MarioBubu : Bombolo #Calenda segretario intergalattico di #Azione 'Mai con FdI e M5S'! A Genova appoggia il Candidato della Mel… - Marilyvetro : RT @elvielly: Tweet muto! Anzi giusto una parola: VERGOGNA! -