“Dopo il Villarreal…”: Juve, finalmente la firma che Allegri aspettava (Di martedì 22 febbraio 2022) La Juve di Allegri si prepara al meglio per affrontare questa sera il Villarreal, ma non si ferma neppure sul mercato: a breve il rinnovo del giocatore La Juventus questa sera affronterà, alle ore 21:00, il Villarreal al cosiddetto ‘Estadio de la Ceramica’ in Spagna. Prima parte degli ottavi di finale di Champions League in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 22 febbraio 2022) Ladisi prepara al meglio per affrontare questa sera il Villarreal, ma non si ferma neppure sul mercato: a breve il rinnovo del giocatore Lantus questa sera affronterà, alle ore 21:00, il Villarreal al cosiddetto ‘Estadio de la Ceramica’ in Spagna. Prima parte degli ottavi di finale di Champions League in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La Juve sfida il Villarreal: quanto valgono i quarti di Champions: Juventus quanto valgono qua… - junews24com : Dybala si allena in palestra: subito al lavoro dopo l’infortunio – FOTO - onthegroundJj : RT @enricodanna: Road to #Villarreal. Dopo due anni si torna in trasferta in Europa. Quindi mi auguro che domani sera quei 4 morti di sonno… - fabriziosalvio1 : @ValerioIafrate La #Juve farebbe bene a guardarsi dall’Empoli sabato, specie dopo una trasferta di #Champions come quella a Villarreal - BianconeraNews : Dopo aver parlato in conferenza stampa, #Allegri concede un'intervista a @JuventusTV. Affrontare il #Villarreal sar… -