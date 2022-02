Dalla Regione 20 milioni per far rivivere Castelnuovo in Avane | alberghi e nuove strutture nel borgo abbandonato

Advertising

GDF : Corruzione e reati contro la Pubblica Amministrazione nella gestione di un’azienda partecipata dalla regione sicili… - enpaonlus : Il Tar boccia la caccia alla Pavoncella prevista dalla Regione Veneto - Lasiciliaweb : Dall'1 marzo quarta dose per 33.000 siciliani Sono i soggetti fragili segnalati dalla Regione. Ingresso in Italia:… - carmelacard63 : RT @regbasilicata: Nel calendario si delinea un’offerta vaccinale completa che, partendo dalla nascita, arriva alla senescenza, con tutti i… - cardella42 : RT @ultimenotizie: Bufera sull'Azienda Siciliana Trasporti, società interamente partecipata dalla Regione Siciliana. La GdF ha arrestato no… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Regione

ImperiaNews.it

... con stabilimenti in Italia, Germania, Polonia e Spagna, ha dato inoltre la sua disponibilità a riportare una parte della propria produzionePolonia nelle Marche. LaMarche, da parte ...Ci saranno sanzioni economiche, per le esportazioni delladel Dnbass, esattamente come ... 'È impossibile prevedere scenari, dipenderàsituazione sul terreno', ha aggiunto. Ore 17.52. ...Bergamo- Oggi ricorrono i due anni esatti dal giorno in cui per l'ospedale Papa Giovanni XXIII ... con il raggiungimento dell'obiettivo fissato da Regione Lombardia e il recupero, negli ultimi mesi ...Per l’intervento sono finalizzate risorse pari a 10 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi a quelle indirizzate dalla legge di bilancio 2022 alle medesime finalità. In aggiunta, la disposizione ...