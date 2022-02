Como, i convocati per Benevento: ci sono gli ex Ciciretti e Parigini (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoComo – Nuovo turno infrasettimanale per il Como di mister Gattuso, impegnato domani alle 18:30 nella trasferta di Benevento. Il tecnico dei lariani, dopo l’intervento in conferenza stampa, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara del “Ciro Vigorito“. Quattro gli assenti, uno per reparto: il portiere Gori, il difensore Varnier, il centrocampista Chajia e l’attaccante Gatto. Di seguito i giocatori a disposizione per la gara contro i giallorossi: Tommaso Arrigoni, Alessandro Bellemo, Davide Bertoncini, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Edoardo Bovolon, Andrea Cagnano, Alberto Cerri, Amato Ciciretti, Davide Facchin, Alessandro Gabrielloni, Ettore Gliozzi, Nikolas Ioannou, Alessio Iovine, Elvis Kabashi, Antonino La Gumina, Filippo Nardi, Vittorio Parigini, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nuovo turno infrasettimanale per ildi mister Gattuso, impegnato domani alle 18:30 nella trasferta di. Il tecnico dei lariani, dopo l’intervento in conferenza stampa, ha diramato l’elenco deiper la gara del “Ciro Vigorito“. Quattro gli assenti, uno per reparto: il portiere Gori, il difensore Varnier, il centrocampista Chajia e l’attaccante Gatto. Di seguito i giocatori a disposizione per la gara contro i giallorossi: Tommaso Arrigoni, Alessandro Bellemo, Davide Bertoncini, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Edoardo Bovolon, Andrea Cagnano, Alberto Cerri, Amato, Davide Facchin, Alessandro Gabrielloni, Ettore Gliozzi, Nikolas Ioannou, Alessio Iovine, Elvis Kabashi, Antonino La Gumina, Filippo Nardi, Vittorio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Como convocati Como calcio dopo due trasferte i lariani tornano al Sinigaglia dove attendono il Cosenza Como calcio si completa nel pomeriggio il 5° turno di ritorno del torneo cadetto. Como calcio ecco tutti i convocati delle due squadre oggi in campo alle ore 15.30 Match day per il Como calcio che dopo le ultime due trasferte di Ascoli e Frosinone che hanno fruttato 4 punti pesanti,...

Baroni a muso duro difende i numeri del Lecce. Contro il Crotone Simic e Ragusa titolari allo sbando e poi il Como va a vincere contro il Frosinone. La serie B è questa e la difficoltà di ... Di seguito, la lista dei convocati: 1. Bleve 3. Vera 5. Lucioni 6. Simic 7. Ragusa 9. Coda 10. Di ...

