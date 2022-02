Come prevenire e combattere il terrorismo. Il rapporto 2022 di React (Di martedì 22 febbraio 2022) Com’è cambiata la minaccia terroristica dopo la pandemia? E quali strumenti legislativi è necessario mettere in campo per contrastarla? Queste le domande a cui rispondono gli esperti dell’Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo nel loro terzo e ultimo rapporto (#React2022). Con il patrocinio del ministero della Difesa, le riviste Formiche e Airpress ospiteranno l’evento di presentazione giovedì 24 febbraio dalle ore 16. Interverranno insieme al direttore dell’Osservatorio React, Claudio Bertolotti, l’esperto e docente della Sioi Matteo Bressan (membro di React), la giornalista e analista di Start InSight e membro di React, Chiara Sulmoni, l’assistant professor alla Chapman University della California, Andrea Molle e il dirigente superiore della ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022) Com’è cambiata la minaccia terroristica dopo la pandemia? E quali strumenti legislativi è necessario mettere in campo per contrastarla? Queste le domande a cui rispondono gli esperti dell’Osservatorio sul radicalismo e il contrasto alnel loro terzo e ultimo(#). Con il patrocinio del ministero della Difesa, le riviste Formiche e Airpress ospiteranno l’evento di presentazione giovedì 24 febbraio dalle ore 16. Interverranno insieme al direttore dell’Osservatorio, Claudio Bertolotti, l’esperto e docente della Sioi Matteo Bressan (membro di), la giornalista e analista di Start InSight e membro di, Chiara Sulmoni, l’assistant professor alla Chapman University della California, Andrea Molle e il dirigente superiore della ...

