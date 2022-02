Chloé lancia un tool per misurare la sostenibilità nella moda

Leggi su amica

(Di martedì 22 febbraio 2022) Un look della sfilataPE 2022 realizzato in collaborazione con la ONG Akanjo. I 31 look della collezione Primavera Estate 2022 cheaveva presentato lo scorso settembre sulle rive della Senna a Parigi parlavano già disostenibile. Avevano stregato il fashion system per diversi aspetti: la maestria, il candore, la grazia. Non a caso, la designer Gabriela Hearst aveva dichiarato di essere stata ispirata in maniera totalizzante dall’amore. «L’amore per l’artigianato, l’amore per l’amicizia, l’amore per gli altri esseri umani. Devo ancora memorizzare tutte le ONG con cui stiamo lavorando, sono tante in questa stagione», aveva dichiarato dopo lo show. E così tutto lo spirito bohémien di quei decori su caftani, ponchos, abiti lunghi e morbidi, esprimevano molto di più del semplice dna di un marchio di ...