Camici, gip archivia inchiesta soldi Fontana in Svizzera (Di martedì 22 febbraio 2022) Il gip di Milano Natalia Imarisio, su richiesta dei pm, ha archiviato l'inchiesta in cui il governatore lombardo Attilio Fontana era indagato per autoriciclaggio e falso nella 'voluntary disclosure' ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Il gip di Milano Natalia Imarisio, su richiesta dei pm, hato l'in cui il governatore lombardo Attilioera indagato per autoriciclaggio e falso nella 'voluntary disclosure' ...

Advertising

telodogratis : Caso camici Lombardia, gip archivia Fontana su soldi Svizzera - scarmen29 : RT @SkyTG24: Caso camici, gip archivia inchiesta su denaro di Fontana in Svizzera - iconanews : Camici, gip archivia inchiesta soldi Fontana in Svizzera - emobranco : RT @HuffPostItalia: Camici in Lombardia, gip archivia indagine su Attilio Fontana - emobranco : RT @SkyTG24: Caso camici, gip archivia inchiesta su denaro di Fontana in Svizzera -