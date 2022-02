Calciomercato | la confessione del Barcellona | lo avevamo preso dall’Inter

(Di martedì 22 febbraio 2022) Goal News Il centrocampista uruguaiano del, Alejandro Gomez Martinez, in un'intervista concessa ai microfoni di ".it" ha ammesso che l'Inter è stata la società che lo ha più corteggiato durante la sessione invernale di.? Le notizie di mercato dalla Spagna sono sempre succose. Soprattutto quando coinvolgono grandi club e operazioni che potrebbero davvero cambiare le sorti... o peggio, a seconda della situazione. In questo caso il protagonista è Ramon Planes, che è stato direttore sportivo del Barca dal 2018 al 2021. Un dirigente con un modo molto particolare di fare le cose, il suo obiettivo è avere dei grandi tiri e, soprattutto, il talento che accompagna i giocatori. canterlot. Soprattutto qualcuno che potrebbe fare scalpore nel mercato, coinvolgendoe Inter. Ramon si ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, la confessione di Willian: 'Mourinho mi voleva, ma volevo tornare a casa': Willian, ex Chelsea e Arsenal, è t… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato confessione

Calciomercato.com

Nulla più resta in lui degli ideali eroici: 'Preferirei essere l'umile servo di un padrone povero e diseredato è la sua dolentepiuttosto che regnare su tutti i morti'. Achille è anche al ...Commenta per primo Willian, ex Chelsea e Arsenal, è tornato in estate in Brasile. In un'intervista a Fourfourtwo.com ha parlato di un interessamento da parte della Roma a giugno. Ecco le sue ...Nell’intervista sono emersi dettagli inediti, ma soprattutto è stato svelato un retroscena di calciomercato piuttosto interessante. “Sono stato ad un passo dal Milan”, l’ex Sampdoria racconta il ...Arek Milik ha parlato del suo futuro, la confessione che ha fatto riguarda anche la società bianconera che lo aveva cercato nelle precedenti sessioni di mercato.