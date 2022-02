Borse e spread chiedono a Putin di fermare le armi (Di martedì 22 febbraio 2022) Il nervosismo sulle principali piazze finanziarie è alle stelle. Non che ci si potesse aspettare altro, lo scontro in atto tra Kiev e Mosca è molto più di una guerra. In ballo, oltre ovviamente alle vite umane, ci sono le forniture di gas all’Europa, ancora troppo dipendente dall’ex Urss e i suoi giacimenti. Un conflitto, anche solo circoscritto ma comunque reale, potrebbe creare tensioni sui prezzi e sui volumi destinati all’Europa, con inevitabili ripercussioni sui consumatori finali, ovvero famiglie e imprese, soprattutto italiane. Il primo termometro è quello dello spread Btp/Bund che per l’Italia rappresenta un vero e proprio contatore del panico e della fiducia verso il debito tricolore. Più il differenziale si allarga, meno gli investitori si fidano delle finanze italiane. Ebbene, sul fronte dei titoli di Stato, il rendimento dei Btp che a inizio febbraio era ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022) Il nervosismo sulle principali piazze finanziarie è alle stelle. Non che ci si potesse aspettare altro, lo scontro in atto tra Kiev e Mosca è molto più di una guerra. In ballo, oltre ovviamente alle vite umane, ci sono le forniture di gas all’Europa, ancora troppo dipendente dall’ex Urss e i suoi giacimenti. Un conflitto, anche solo circoscritto ma comunque reale, potrebbe creare tensioni sui prezzi e sui volumi destinati all’Europa, con inevitabili ripercussioni sui consumatori finali, ovvero famiglie e imprese, soprattutto italiane. Il primo termometro è quello delloBtp/Bund che per l’Italia rappresenta un vero e proprio contatore del panico e della fiducia verso il debito tricolore. Più il differenziale si allarga, meno gli investitori si fidano delle finanze italiane. Ebbene, sul fronte dei titoli di Stato, il rendimento dei Btp che a inizio febbraio era ...

